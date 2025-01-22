У Харкові прогримів вибух

Ввечері у середу, 22 січня, в Харкові прогримів вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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"Шахеди" атакують Харківщину

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 17:57. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих ударних безпілотників у регіоні.

За словами Ігоря Терехова, вибух у Харкові пролунав близько 21:01.

У небі над містом ще можуть бути "шахеди". Будьте обережні,

– написав міський голова.

Вибухи в регіоні також прокоментували в поліції Харківщини. Правоохоронці закликали громадян перебувати в укриттях та не публікувати фото та відео "прильотів".

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі міста.

Ще один удар зафіксували за межами міста. На цю хвилину – без постраждалих,

– зазначив Синєгубов.

Близько 21:32 у Харкові знову прогримів вибух. За словами Ігоря Терехова, він пролунав за межами міста.

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