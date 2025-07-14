Ввечері в понеділок, 14 липня, у Харкові прогримів вибух. В цей час в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Росія запустила ударні дрони: які регіони під загрозою атаки

Харків атакують "Шахеди"

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:28. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто рухаються ударні БпЛА з півдня.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Харкові пролунав близько 22:38.

Небезпека ударів! Не ігноруйте тривогу – Харків та Харківський район!

– написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

До слова, ввечері 14 липня гучно було також у Запорізькій області. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки там сталася пожежа на даху багатоповерхівки.