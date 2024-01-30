Тричі за десять хвилин: у Харкові лунали вибухи, після удару "Шахедом" горять будинки

Про вибухи в в Харкові повідомили ввечері 30 січня. 24 Канал розкаже детальніше.

Будь ласка, перебувайте в укриттях, не нехтуйте безпекою!

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Що відомо про вибухи в Харкові ввечері 30 січня

Про те, що в Харкові лунає ціла серія вибухів, о 22:37 повідомили кореспонденти "Суспільного". О 22:45 повідомили про повторні вибухи. О 22:50 місто знову накрили вогнем.

Ворог спрямував на Харківську область мінімум 6 дронів.

"Удар "Шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – написав мер Харкова Ігор Терехов.

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура! Огляд місць триває", – написав Олег Синєгубов.

Близько десятої вечора Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей. За пів години з'явилася інформація про ударні дрони в районі Харкова.

Скільки постраждалих у місті

На 23:53 відомо, що в Харкові троє постраждалих – вони мають легкі забої і гостру реакцію на стрес.

Постраждали два багатоповерхові будинки, є вибиті вікна. Також маємо двох поранених – легкого та середнього ступенів тяжкості. Зупиняти теплопостачання в цих будинках не будемо, бо серйозних пошкоджень там немає. Інші комунікації – перевіряємо. Крім того, постраждав магазин, він теж потребуватиме ремонту, – зазначив мер Ігор Терехов.

В іншому районі "Шахед" пошкодив приватний будинок, там також є людина з легким пораненням.

Влада звернулася до харків'ян

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що існує загроза ударних БпЛА, і закликав бути в укриттях.

Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей,

– закликали в поліції.