У Харкові знову пролунала серія вибухів

Вдень 21 червня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряна тривога на території області триває вже понад дві години.

Про нову серію вибухів у Харкові журналісти повідомили о 16:14. Зауважимо, що повітряна тривога триває в області з 13:58.

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Що відомо про вибухи у Харкові зараз

О 16:05 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку з Півночі. Уже незабаром ЗМІ написали, що в Харкові пролунала нова серія вибухів. Також припустили, що, ймовірно, влучання були за межами міста.

Зауважимо, що станом на 16:30 офіційних повідомлень від міськради та ОВА щодо цих вибухів не було.

Додамо, "Суспільне" також повідомляло про вибухи у Харкові близько 15 години. Журналісти зазначали, що, ймовірно, за межами міста.

Повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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