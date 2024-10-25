У Харкові пролунала серія вибухів

Росія атакує Україну увечері 25 жовтня. 24 Канал зібрав, що відомо про вибухи в Харкові.

Серія вибухів пролунала і в столиці – окупанти атакують Київ "Шахедами". У мережі почали писати про влучання у багатоповерхівку, Віталій Кличко офіційно підтвердив влучання дроном або його уламками в багатоповерхівку у Солом'янському районі.

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Що відомо про вибухи в Харкові зараз

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– написали кореспонденти Суспільного о 21:37.

Повітряні сили писали про КАБи на Харківщину. Моніторингові канали також називали низку населених пунктів в області, яким загрожували КАБи.

Де зараз тривога

Ворог підступний, тож варто пройти в укриття, якщо у вашій області тривога!