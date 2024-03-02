У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомляє про приліт в одному з районів
Близько півночі 2 березня вибухи пролунали у Харкові. У цей момент область перебувала під загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед".
Про вибухи у Харкові стало відомо близько півночі. Спочатку місцеві кореспонденти повідомили про перший, а через кілька хвилин – про другий.
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Харків під атакою "Шахедів"
Кореспонденти Суспільного написали про перший вибух о 00:00 2 березня, а про другий – о 00:02. На цей момент представники місцевої влади нічого не писали та не коментували.
О 00:17 міський голова Ігор Терехов повідомив, що "Шахеди" намагаються атакувати Харків. Він додав, що попередньо в одному з районів міста приліт. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих і руйнувань.
Суспільне пише, посилаючись на очевидців, що після влучання "Шахеда" у середмісті Харкова спалахнула пожежа.
О 00:24 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ударів по Харкову "Шахедами". Станом на цю хвилину зафіксували загорання двох автомобілів. Також профільні служби займаються перевіркою будинків поблизу, чи є постраждалі.
О 00:26 Терехов уточнив, що на місці спалахнула пожежа. У будинках навколо вибиті шибки.
00:34 Синєгубов зауважив, що на цю хвилину минулося без постраждалих. Він зазначив, що у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, згоріли вщент два автомобілі, а також пошкоджені гаражі. Триває ліквідація наслідків.
Передували цьому попередження від Повітряних сил. О 23:53 1 березня вони написали, що з півночі наближається група "Шахедів" до Харкова.
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- Отже, Повітряні сили ЗСУ о 21:58 сповістили про групу "Шахедів" у Запорізькій області. І що вона рухається на північ.
- О 22:12 написали, що "Шахеди" на Дніпропетровщині, і що рухаються вони на Дніпро.
- О 22:26 стало відомо про нову групу ударних БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровщини. Ті ж "Шахеди", які були на Дніпропетровщині, наближалися до Дніпра або Новомосковська.
- О 22:44 Стало відомо, що група "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини та рухається у північно-західному напрямку. А інша група на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.
- А вже о 23:17 стало відомо, що група "Шахедів" на Полтавщині та рухається у північно-західному напрямку. Інша група на Харківщині – курсом на Харків або Чугуїв.