У Харкові пролунали вибухи: Терехов заявив, що місто атакують ракетами

Російські військові ввечері 21 жовтня атакували Харків ракетами. Це підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Між повідомленням про повітряну тривогу у Харківській області і інформацією про вибухи були лічені хвилини. Окупанти били по місту, за попередньою інформацією, балістикою.

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Що відомо про атаку по Харкову

О 22:12 Повітряні сили ЗСУ зазначили, що на Харківщині загроза застосування балістичного озброєння. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") о 22:13 написав, що ворожі ракети у повітрі. Він закликав мешканців не покидати укриттів.

Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети,

– зазначив Ігор Терехов о 22:13.

Глава ОВА Олег Синєгубов за хвилину додав, що російські загарбники завдають ударів. Він також закликав мешканців не покидати укриттів.

Сергій Мельник о 22:23 зазначив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода з ЗРК С-300.

Звернімо увагу на те, що вночі російські військові атакували Кривий Ріг. На жаль, не минулося без прильотів.

Ворог поцілив у промисловий об'єкт у Кривому Розі

Детальніше про ситуацію розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА,

– зазначив він.

За словами глави ОВА, зафіксовані руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Крім того, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

Він додав, що минулося без загиблих і постраждалих внаслідок російської атаки.

Сергій Лисак також уточнив інформацію щодо вечірньої атаки на місцевий дачний кооператив 20 жовтня. Внаслідок неї пошкоджень зазнали три будинки.

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що впродовж ночі росіяни атакували керованими авіаційними ракетами Х-59, крилатими ракетами "Іскандер-К" (аналог "Калібрів", який запускають з наземних установок), а також ударними БпЛА типу "Шахед".