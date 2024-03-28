У Харкові пролунали вибухи

Окупанти запустили безпілотники з півночі. У Харкові чули вибухи.

Російські загарбники знову здійснюють повітряну атаку на Україну. Перші групи "Шахедів" зайшли з Курської області.

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Атака БплА

О 0:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. Він закликав громадян бути обережними.

Перед цим Повітряні сили попереджали про наближення до Харкова групи дронів. Вона "прилетіла" на Харківщину з території Сумщини.

Моніторингові канали повідомляють про те, що наразі небо над містом – чисте.

Станом на 0:23 загроза застосування ударних безпілотників вже виникла також і для південних областей, зокрема Херсонщини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що вчора Харків зазнав потужного обстрілу авіабомбами. О другій половині половині дня, 27 березня, ворог вдарив по центру міста. Постраждав Шевченківський район, а саме житловий квартал. Руйнувань зазнали багатоповерхові будинки, школи та дитячий садок.

Внаслідок цієї атаки загинув 59-річний чоловік. Ще 19 людей отримали поранення. З них госпіталювати довелося 13. Серед постраждалих – четверо дітей – 13, 9, 2 років та 3-місячне немовля.

В ОВА зазначили, що росіяни вперше використали новий тип снарядів – бомби УМПБ Д-30СН. Це щось середнє між КАБами та ракетами. Ці бомби здатні долати відстань у 90 кілометрів.

По Харкову їх запускали з території Бєлгородської області.

Також відомо, що увечері окупанти обстріляли Ізюмський район. У населеному пункті Борова вони вбили 12-річного хлопчика та пошкодили житлові будинки і дитячий садок.

Окупанти вдарили балістикою по Миколаєву

Вдень загарбники завдали ударів по Миколаєву. Як зазначила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, перед тим, як атакувати місто, окупанти здійснили розвідку за допомогою БпЛА. Потім вони вдарили балістичними ракетами по промзоні.

Ймовірно, противник використав два "Іскандери". На промисловому об'єкті сталася пожежа. 8 людей поранені.