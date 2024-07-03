У Харкові пролунали вибухи

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу знову атакували Харків.

Зранку 3 липня біля Харкова прогриміли вибухи. До цього гучно також було в Запоріжжі.

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У Харкові чули вибухи

Кореспонденти повідомляють, що у Харкову чули вибухи. Ймовірно, вони були поза межами міста.

Наразі невідомо про наслідки. Також ще немає офіційного підтвердження вибухів від місцевої влади.

Перед цим Повітряні сили поінформували про запуск керованих авіаційних бомб на територію Харківської області.

Росія постійно атакує Харків та область КАБами. Зокрема, пізно ввечері 24 червня в Харкові чули вибухи. Спочатку вони пролунали в області, а згодом – і в місті.

Близько о 22:27 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб в Харківській області. Майже відразу в місті чули вибухи.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередньо – росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову та Харківському району.