У Харкові пролунав вибух: спалахнула пожежа

У Харкові вдосвіта знову пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту чи його околицях.

Повітряна тривога у Харківській області лунає з 3:49 2 вересня. Перед тим відбій у регіоні був фактично годину, адже червоною область була з 22:25 1 вересня до 02:48 2 вересня.

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Що відомо про вибух в Харкові

Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях – з'ясовуємо,

– заявив Терехов о 5:31 2 вересня.

Міський голова Харкова орієнтовно о 6:05 зазначив, що в Індустріальному районі міста від удару ракетою спалахнула пожежа у садовому товаристві.

Щодо жертв та постраждалих – наразі інформація не надходила,

– сказав Терехов.

За словами мера, тип ракети також встановлюють.

На жаль, напередодні 1 вересня Росія знову цинічно атакувала Харків. Окупанти вдарили по Харківському палацу спорту, торговельному центру у Салтівському районі, біля Гідропарку у Київському районі.

На жаль, внаслідок атаки ворога вже 47 людей зазнали поранень. Серед них семеро дітей, у найменшого потерпілого – тримісячного хлопчика – гостра реакція на стрес.