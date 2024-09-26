У Харкові пролунали вибухи: КАБ влучив у приватний житловий будинок, є постраждалі

У Харкові було гучно близько п'ятої вечора 26 вересня. Окупанти вкотре били КАБами. На жаль, усе ж не минулося без постраждалих.

Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові.

У Харкові КАБ влучив у будинок в Київському районі

У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!

– написав мер міста о 16:43.

У наступному повідомленні він додав: КАБ міг влучити у приватний будинок.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", – написав Терехов.

Олег Синєгубов підтвердив влучання КАБа в будинок і деталізував район, де це сталося.

Окупанти вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Київському районі Харкова. На цю хвилину – без постраждалих,

– повідомив глава ОВА о 16:56.

На п'яту вечора щодо атаки по Київському району відомо, що один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.

Згодом стало відомо, що ворог вдарив трьома КАБами. За даними Олега Синєгубова, ще два удари, попередньо, припали на лісовий масив. Огляд триває.

У Харкові є постраждалі

Про це написав Ігор Терехов о 17:16.

Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями,

– сказано в його дописі.

Зауважимо, що спершу говорилося, що, попередньо, люди не постраждали.

24 Канал стежить за розвитком подій у Харкові. Всю актуальну інформацію ви можете читати також у нашому телеграм-каналі – там ми найшвидше пишемо про тривоги, вибухи та їхні наслідки.

Що відомо про тривогу на Харківщині

О пів на четверту дня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через це існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У поліції Харківської області традиційно закликали не фіксувати можливі влучання на фото та відео, адже такі дії деяких людей лише допомагають ворогу. Цивільні мають перебувати в укриттях під час тривоги. А про влучання слід повідомляти за номером 102, не викладаючи цю інформацію в мережу.

Де зараз тривога

Поки що червоні кілька областей на Сході України. Та, на жаль, це може швидко змінитися.