У Харкові пролунала повторна серія вибухів

Росія не припиняє тероризувати мирне населення України. Вранці 1 лютого у Харкові пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу.

Дивіться також Росія атакує Україну ракетами й "Шахедами": у Києві та низці областей – тривога

Що відомо про вибух у Харкові

Росія в черговий раз атакувала Харків. Близько 7:05 в місті пролунали вибухи.

Зауважимо, що об 7:03 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харківщині, яка тримала західний курс.

Водночас моніторингові спільноти уточнили, що ракети рухалися в напрямку Балаклії. Крім того, об 7:11 з'явилася інформація про те, що БпЛА типу "Шахед" тримає курс на Малу Данилівку.

Згодом голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що унаслідок влучання БпЛА пошкоджені житлові будинки, паркани.

Також пошкоджена лінія електропередач. Через це в населеному пункті деякий час буде відсутнє електропостачання.

Голова Харківської ОВА також підтвердив влучання у Харківському та Берестинському районах.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

В Харкові лунали повторні вибухи

Близько 7:35 моніторингові спільноти повідомили про пуски балістики на Харківщину. Вже об 7:40 в Харкові пролунали повторні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що у Харкові був приліт, ймовірно, у Холодногірському районі. Постраждала житлова забудова, на місці влучання виникла пожежа.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала 1 людина.

Нагадаємо, що Росія у ніч на 1 лютого підняла в небо 6 бортів Ту-95МС. Інформація про ймовірні пуски крилатих ракет надійшла близько 6:00.