У Харкові пролунало 5 вибухів: місто під атакою дронів
- У Харкові вночі 9 липня пролунало декілька вибухів.
Ворог атакував регіон ударними БпЛА.
Росіяни вкотре тероризують Харків. Вночі 9 липня в місті пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи в Харкові
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Ввечері 8 липня окупанти знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Під прицілом ворога вкотре опинився Харків.
Так, близько 2 години ночі 9 липня там пролунало кілька вибухів.
Зазначимо, що о 1:56 Повітряні сили інформували про рух БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Про перший вибух в регіоні через хвилину, а саме о 1:57.
Протягом 10 хвилин в місті пролунало 5 вибухів.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що після опівночі вибухи пролунали і в Києві. Також ворог атакував за допомогою БпЛА мирні населені пункти Київщини. Вночі стало відомо, що в Броварському районі унаслідок ворожої атаки було поранено жінку.