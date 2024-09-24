Україна вкотре перебуває під російською атакою. Вночі 24 вересня у Харкові прогримів потужний вибух.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі. Що вже відомо про вибух у Харкові, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Харкові сьогодні

Вибух в обласному центрі прогримів близько 03:39. Це також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунав сильний вибух. Будьте обережні,

– закликав міський голова Ігор Терехов.

Зауважимо, наразі немає офіційної інформації, що саме стало причиною вибуху. Однак, напередодні, о 03:30 Повітряні сили писали, що БпЛА на південному заході Харківщині заходять у Полтавську область західним курсом.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.