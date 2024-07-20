У Харкові пролунав вибух: в області ракетна загроза
Російські загарбники не дають спокою цивільному населенню Харківської області. Наразі там прогримів вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області було оголошено повітряну тривогу.
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У Харкові прогриміли вибухи
У Харківській області повітряна тривога лунає ще з самого ранку, її оголосили приблизно о 08:47. Уже ввечері Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Вже о 20:50 з'явилася перша інформація про вибухи.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,
– пишуть ЗМІ.
Водночас жодної інформації щодо ймовірних наслідків удару від Харківської ОВА та міського голови Ігоря Терехова станом на 21:00 оприлюднено не було. Усі деталі радше за все повідомлять пізніше.
До слова, у ніч на 20 липня російські війська завдали удару по залізниці у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки 4 співробітники Укрзалізниці отримали поранення. На щастя, вони виявилися незначними. Також ушкоджені будівлі та рухомий склад.