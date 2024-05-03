Окупанти вдарили по Харкову: зазнав ушкоджень трамвай з пасажирами

Вдень 3 травня у Харкові прогримів вибух. Перед цим на території області оголосили повітряну тривогу.

Вибухи у Харкові підтвердила місцева влада. Голова ОВА заявив, що окупанти завдають ударів. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.

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Що вже відомо про вибухи у Харкові

Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі

Близько 13:50 у Харківській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Вже о 13:57 військові повідомили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

О 13:59 міський голова Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно вибух. Також закликав бути обережними. Вибухи підтвердив і очільник ОВА.

Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях!

– закликав Олег Синєгубов.

Уже о 14:12 Терехов повідомив, що, попередньо, був приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.

Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами... Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція,

– зазначив міський голова.

Очільник ОВА написав, що зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Попередньо, КАБ. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок. Огляд триває,

– повідомив Синєгубов о 14:25.

Триває пошуково-рятувальна операція

У поліції Харківської області підтвердили, що росіяни знову обстріляли Харків. На місці працюють правоохоронці. Зруйнований будинок. Триває пошуково-рятувальна операція.

3 травня близько 14:05 військові Росії обстріляли Холодногірський район Харкова. Попередньо, керованою авіабомбою. Горить двоповерховий будинок. Врятована одна людина, ще одна, ймовірно, перебуває під завалами,

– написали в поліції.

Додали, що за фактом обстрілу слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Напередодні у місті пролунала серія вибухів