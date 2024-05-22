У Харкові пролунало кілька вибухів: є поранені, пошкоджено кафе, горить автостанція

Вдень 22 травня у Харкові пролунали вибухи. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли про пуск керованих авіабомб з боку Росії. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Зазначимо, що майже одночасно вибух пролунав й у Дніпрі.

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Вибух у Харкові

О 13:46 у Харкові пролунав вибух. Всього за хвилину там повторно чули гучний звук. Інформацію про російську атаку підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів,

– написав він.

Зазначимо, що ще о 13:17 Повітряні Сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. О 13:41 до цього додалася загроза балістичних ударів для східних регіонів.

У місті є поранені

В Харкові щонайменше четверо поранених. Один із них у важкому стані – це водій тролейбуса. Також є загорання у багатоквартирному житловому будинку та пошкодження автомобілів.

Які наслідки удару по Харкову

Про них повідомив Олег Синєгубов.

"О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо – керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе", – написав він.

А Ігор Терехов назвав район, який атакували росіяни.

"Під ударом був Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик", – сказано в його повідомленні.