У Харкові пролунав вибух: мер міста повідомив про приліт в одному з районів

1 червня 2024, 13:19
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Ворог не вгамовується тероризувати Харків та його жителів. Так, в суботу, 1 червня, у місті пролунав вибух.

Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибух у Харкові читайте в матеріалі.

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Вибух у Харкові

Вдень 1 червня у Харкові було гучно. Так, о 13:17 в місті жителі міста чули вибух. 

Вибух пролунав у Харкові,
– написали у Суспільному.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 13:15 писали про рух КАБу в напрямку Харкова.

Вже через 2 хвилини після вибуху мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо стався приліт у Київському районі міста.

Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється,
повідомив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється. Станом на 13:34 постраждалих немає.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Росія вночі 1 червня випустила по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: скільки збили

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зауважимо, що ворог випустив по українських містах:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були у Саратовській області та над акваторією Каспійського моря).
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
  • 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
  • 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (їх запускали із району Приморсько-Ахтарська ).

Автор: Ірина Марціяш