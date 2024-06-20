У Харкові пролунав вибух

Ввечері 20 червня в Харкові пролунав вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та Харківську область. 19 червня росіяни також здійснили обстріл цивільного населення України.

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В Харкові пролунав вибух

Про вибух мешканці Харкова повідомили о 22:17. За інформацією кореспондентів Суспільнго, ймовірно, вибух стався за межами міста.