У Харкові пролунав вибух
20 червня 2024, 22:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Ввечері 20 червня в Харкові пролунав вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.
Російські війська регулярно обстрілюють Харків та Харківську область. 19 червня росіяни також здійснили обстріл цивільного населення України.
Читайте також Під ударом знову опинилися енергооб'єкти: що відомо про нічну атаку 20 червня
В Харкові пролунав вибух
Про вибух мешканці Харкова повідомили о 22:17. За інформацією кореспондентів Суспільнго, ймовірно, вибух стався за межами міста.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.