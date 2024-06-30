У Харкові пролунав вибух:росіяни вдарили КАБом по майже самому центрі міста

Обстріл прифронтових територій російськими загарбниками не припиняється вже тривалий час. Цього разу під удар потрапив Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Зауважимо, що тривога у місті та області триває вже понад 10 годин.

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У Харкові чули вибух

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 05:18. Орієнтовно о 15:47 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння зі сходу. Орієнтовно о 16:25 мер міста Ігор Терехов написав, що у місті чули вибух.

У Харкові чутно вибух. Будьте обережні,

– йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він звернувся до місцевих та закликав їх перебувати в укриттях.

За його словами, внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. Наразі відомо про п'ятьох поранених, серед яких – дитина.

Триває ліквідація наслідків та огляд пошкоджень. Як розповів Терехов, було влучання КАБу у майже центрі міста, у цивільне підприємство, на місці є пожежа.

"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства", – повідомив він.

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Вчора, 29 червня, у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 15:50 російські війська завдали авіаційний удар по центру міста Дергачі Харківської області. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру.

Також в результаті атаки постраждали троє людей. Двоє чоловіків, 68 та 75 років, отримали уламкові поранення та були госпіталізовані до лікарні. 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждали домашні тварини.