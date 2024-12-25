Росія масовано обстрілює Харків: у місті пролунало щонайменше 7 вибухів

Росіяни вдарили балістикою по Харкову. У місті лунають вибухи.

Близько 05:41 по всій Україні була оголошена повітряна тривога, оскільки стало відомо про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря, передає 24 Канал.

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Харків – під масованим обстрілом Росії

Біля 06:00 Повітряні сили повідомили про пуски балістичних ракет у напрямку Харківщини. Після цього військові закликали харків'ян пройти негайно в укриття. У місті пролунав вибух.

Згодом стало відомо про повторні пуски балістики у напрямку Харківщини. У Харкові прогриміла ціла серія вибухів.

Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях,

– попередив мер міста Ігор Терехов.

Станом на 06:10, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, російська армія завдала щонайменше сім ударів. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються.

Станом на 06:12 моніторингові канали пишуть про вже понад 10 вибухів у Харкові. Росія веде обстріл міста з Бєлгородської області.

За словами Синєгубова, одне з влучань зафіксували в Салтівському районі Харкова.