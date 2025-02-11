11 лютого, 16:43
У Харкові пролунав вибух
Основні тези
- Вдень 11 лютого в Харкові чули вибух
- Тривогу оголосили о 15:09, а про вибух журналісти повідомили о 16:41.
Вдень 11 лютого в Харкові було чутно звук вибуху.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Харкові
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 15:09.
Вже о 16:41 стало відомо, що в Харкові гучно.
У Харкові було чутно вибух,
– повідомили журналісти.
Наразі деталей щодо вибуху немає.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.