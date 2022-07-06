У Харкові ворожа ракета прилетіла в будинок, де слухали пісні про "офіцерів-росіян"

Ворог не припиняє обстрілювати Харків й інші міста України. Дуже часто росіяни не перебирають, куди гатити, тож прилітає у торгові центри та житлові будинки.

Ба більше, агресор цілиться навіть по любителях "русского міра". Дуже показову історію оприлюднив активіст Сергій Стерненко.

Увага Внаслідок ракетного удару по університету в Харкові загинув 40-річний сторож

Так, в одному з будинків Харкова невідомі "прихильники війни", як зауважив активіст, слухали пісню "Офіцери-россіянє", схоже, Олега Газманова.

Менше ніж за годину у цей же будинок прилетіла російська ракета.

Вкотре повторю: російським кулям, снарядам та ракетам плювати – за росію ви чи проти. Росіяни прийшли до нас, щоб вбивати всіх. І проросійських також, На жаль, до деяких це досі не доходить,

– написав Стерненко.

Що показово, у цієї пісні, яку ми не радимо слухати, є такі рядки: "офіцери, офіцери, ваше серце під прицілом за росію і свободу до кінця".

У Харкові слухають російську пісню: дивіться відео

Російські окупанти знову гатять по Харкову: останні новини

У Харкові уночі 6 липня вкотре оголосили повітряну тривогу. Приблизно через хвилину місцеві жителі почали повідомляти, що чують вибухи. Станом на 00:36 їх пролунало не менше п'яти.

Незадовго до вибухів очевидці повідомили про запуск ракет з російського Бєлгорода. Харків часто обстрілюють саме звідти, адже відстань між містами становить лише 80 кілометрів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти ракетою поцілили в університет Харкова. Як наслідок – загинув 40-річний сторож.

Заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха розповів, що загарбники змінили тактику обстрілів Харкова. Тепер вони гатять о 4 годині ранку, щоб злякати мирних жителів (перед цим зазвичай починали о 23 годині). За його словами, окупанти абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах.

Перепадає, на жаль, також полям з урожаєм. І на деяких із них спалахують масштабні пожежі.

Варто переглянути – актуальна інформація про ситуацію на фронті від Генерального штабу: відео