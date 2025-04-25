Росія атакує Харків "Шахедами": відомо про влучання, виникли пожежі

Росія продовжує цинічні удари по Харкову. Чергова атака сталася майже опівночі 25 квітня.

У місті пролунало понад 5 вибухів внаслідок атаки дронами-камікадзе "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, мера Харкова Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

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Чергова нічна атака по Харкову: що відомо

Приблизно опівночі Повітряні сили сповістили про рух "Шахедів" у напрямку міста. Одразу за мить місцеві телеграм-канали написали про роботу ППО. І потім з'явилися інформація про вибухи, які пролунали один за одним.

Станом на зараз було зафіксовано пʼять ударів по Харкову. Зараз ще група ворожих БПЛА заходить на місто – будьте обережні!

– попередив Ігор Терехов.

Згодом з'явилася інформація про нові вибухи. Додамо, що станом на 1 ночі атака "Шахедами" по Харкову триває вже понад годину.

У місті кілька влучань

За словами Ігоря Терехова, є кілька прильотів по території підприємств. Внаслідок цього виникли пожежі. Зокрема, одне з цивільних підприємств горить у Слобідському районі. Попередньо, ворог бив саме по цьому району.

Також є попередня інформація, що внаслідок останніх прильотів пошкоджено кілька приватних будинків.

Олег Синєгубов додав: наразі без викликів щодо постраждалих.

Напередодні Росія завдала комбінованої атаки по Харкову. Загалом було 24 удари ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерхівки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Крім того, постраждали 2 людини, одну з яких госпіталізували.

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