У Харкові щоденно працюють сотні волонтерів, з цілої країни йде допомога, – Жадан
Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Письменник і музикант Сергій Жадан розповів, що сотні волонтерів працюють у Харкові, щоб забезпечити містян допомогою.
На своєму фейсбуці він показав лише невелику частину того, що приносять та привозять люди. Усе для того, щоб забезпечити мешканців Харкова необхідним.
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У Харкові волонтери працюють щоденно
Сергій Жадан зазначив, що волонтерять і чоловіки, і жінки, і навіть діти. А сама допомога йде з цілої країни. На фото, яке він виклав у мережі, – спальники, каремати та ліки, які розвозитимуть Харковом.
Спальники, каремати та ліки розвозитимуть по місту / Фото Сергія Жадана
Харків – українське місто, росіян тут не чекають,
– наголосив він.
Раніше ми розповідали, де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу. Її наразі видають у 16 пунктах "Нової пошти", зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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