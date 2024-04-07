Чотири влучання: окупанти знову потужно обстріляли Харків
У Харкові вдень 7 квітня пролунало щонайменше два вибухи. Ворог міг завдати ударів керованими авіабомбами.
Тривогу в Харківській області оголосили об 11:27. Близько об 11:47 у місті чули вибухи, передає 24 Канал.
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Ворог не полишає терору Харкова
У Харківській області об 11:27 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність тактичної авіації, а близько об 11:30 у Повітряних силах попередили, що відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Об 11:46 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під обстрілом.
Місто під обстрілом. Два вибухи,
– мовиться у повідомленні мера.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також попередив про обстріл і закликав харків'ян та мешканців Харківського району перебувати в укриттях, поки не пролунає відбій повітряної тривоги.
Пізніше у Харкові пролунало ще 2 вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що окупанти атакували керованими авіабомбами, а також могли атакувати балістичним озброєнням.
Місцева влада згодом повідомила, що є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста. Профільні служби виїхали на місця влучань. Також стало відомо про пошкодження житлової інфраструктури. В ОВА додали, що зафіксовано 4 прильоти у місті, один з них – у приватний будинок.
Наразі відомо про щонайменше 2 постраждалих – вони звернулися за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес.
Росія не припиняє обстрілів Харкова
- Останнім часом ворог з особливою жорстокістю почав обстрілювати Харків. Щодня місто здригається від потужних вибухів. Для обстрілів окупанти використовують усе наявне озброєння: ракети, дрони-камікадзе типу "Шахед" та керовані авіабомби.
- Вперше від 2022 року ворог атакував КАБами у березні 2024 року. 27 березня окупанти запустили модернізовані авіабомби по Шевченківському району. Як пояснили правоохоронці, ворог використав боєприпас УМПБ Д-30 СН.
- Також ворог постійно атакує Харків дронами. У ніч проти 7 квітня вкотре обстріляли місто. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 10 приватних будинків, дитячий садок, 3 п'ятиповерхівки, три автомобілі. Також відомо про трьох постраждалих – один чоловік отримав уламкові поранення, а ще 2 людини – отримали медичну допомогу на місці.