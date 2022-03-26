У Харкові "сховали" пам'ятник Шевченку: надзвичайне відео

Харків продовжує тримати оборону. Зокрема, у місті роблять усе, аби вберегти культурні пам'ятки від руйнувань.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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У Харкові "сховали" пам'ятник Шевченку

Зокрема, влада Харкова вирішила зробити усе, аби пам'ятник Тарасу Шевченку пережив війну. Монумент почали закладати мішками з піском. Відповідну вказівку дав мер міста Харкова Ігор Терехов 24 березня.

Він назвав пам'ятник українському письменнику "нашим символом". За його словами, і звичайні люди, і спеціалізовані працівники приступили до роботи з великим ентузіазмом. На сьогодні повідомили, що роботу майже завершили.

Відео з Харкова:

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