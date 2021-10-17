До поліції близько 17:00 16 жовтня зателефонувала сусідка жінки. Вона повідомила, що знайшла тіло загиблої.
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Вдома було 5 собак
Інцидент стався у Новобаварському районі Харкова. Поліцейські встановили особу загиблої. Загибла та її донька тримали вдома 5 собак бійцівської породи.
Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань з приміткою "нещасний випадок".
Двір загиблої / Фото Нацполіції
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