До поліції близько 17:00 16 жовтня зателефонувала сусідка жінки. Вона повідомила, що знайшла тіло загиблої.

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Вдома було 5 собак

Інцидент стався у Новобаварському районі Харкова. Поліцейські встановили особу загиблої. Загибла та її донька тримали вдома 5 собак бійцівської породи.

Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань з приміткою "нещасний випадок".



Двір загиблої / Фото Нацполіції

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