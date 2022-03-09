У Харкові створюють окрему бригаду ТРО: військовозобов'язаних просять з'явитися до військкоматів

9 березня 2022 , 13:34
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Джерело:

телеграм Олега Синєгубова

Обладміністрація повідомила, що у Харкові створюють окрему бригаду ТРО. Її сформують з військовозобов'язаних офіцерів та солдатів, сержантів та старшин запасу віком від 18 до 60 років,

Деталі розповіли у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Усіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок просять з'явитися до військкоматів.

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Там нададуть усю необхідну інформацію про місця збору та порядок призову до складу бригади ТРО.

У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста,
– мовиться у повідомленні.

Військовозобов'язаним потрібно мати з собою:

  • військовий квиток (тимчасове посвідчення, або інший військово-обліковий документ);
  • паспорт (ID-карту);
  • ІНН платника податків;  
  • посвідчення водія;
  • засоби особистої гігієни;
  • теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.

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Автор: Мар'яна Бекало