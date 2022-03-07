У Харкові – тривога: всім в укриття

У Харкові оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно бігти в укриття.

Сирени почали вити близько 9:15. Люди мають залишатись в укриттях, поки не оголосять "відбій" тривоги.

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Зауважимо, що Харків від початку війни перебуває під безжальними обстрілами росіян. Тому в цьому місті особливо важливо дотримуватись правил. Це може врятувати життя.

Паралельно з Харковом повітряну тривогу оголосили також у Миколаєві.



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