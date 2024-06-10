Росія вдарила по Харкову трьома КАБами: може бути приліт по житловій забудові, є поранені
На момент удару тривога була тільки в Харківській області. Місцеві пабліки написали, що видно два стовпи диму після обстрілу. Що відомо про вибухи в Харкові наразі – розкаже 24 Канал.
У неділю, 9 червня, окупанти також обстріляли Харків КАБами. Була серія вибухів і багато пошкоджень.
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Що відомо про вибухи в Харкові 10 червня
Про те, що в місті лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 17:35.
У Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється,
– написав Ігор Терехов о 17:38.
"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо – використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила", – додав Олег Синєгубов.
Важливо розуміти, що ця інформація – хоч і офіційна, та все ж попередня. Ситуація може стрімко змінитися. 24 Канал буде інформувати своїх читачів про перебіг подій.
Нова інформація про вибухи: в місті є поранені
"По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці", – повідомив Ігор Терехов о шостій вечора.
Що писали Повітряні сили та монітори про вибухи
У ПС попередили про пуски КАБів на Харківщині о 16:06. Моніторингові канали писали про повторні пуски керованих авіабомб у бік міста й області.
Поліцейські звернулися до мешканців Харкова й області
У поліції вкотре нагадали харків'янам, щоб ті не залишали укриттів до відбою сигналу про повітряну тривогу. Якщо бачите влучання або постраждалих – повідомляйте на спецлінію поліції 102.
Не викладайте в мережу фото та відео влучань, не допомагайте ворогу!