Росіяни знову вдарили КАБами по Харкову: постраждала цивільна інфраструктура

У Харкові пізно вночі 9 листопада пролунало щонайменше два вибухи. Ворог знову застосував керовані авіабомби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси. Також про вибухи в Харкові написав мер Ігор Терехов.

Напередодні Влучання у багатоповерхівку, пошкоджено історичні будівлі: наслідки нічного удару по Харкову

Черговий удар КАБами по Харкову: що відомо

Повітряну тривогу в області оголосили о 2:24. Водночас моніторингові ресурси попередили про активність ворожої авіації на Півночі.

За деякий час з'явилися повідомлення про пуски КАБів. Також про КАБи на Харківщину писали Повітряні сили. Спершу авіабомби летіли на кілька міст Харківщини, а згодом і на сам обласний центр. Також відбулося падіння снаряда й на околицях Харкова.

Попереджали й про ймовірність повторних пусків на Харків, зокрема Ігор Терехов. Однак ці повідомлення, на щастя, не справдилися.

У Харкові приліт

За словами Ігоря Терехова, приліт КАБу стався на перетині двох районів міста у дорожнє покриття. Є певні пошкодження цивільної інфраструктури.

Він додав, що інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила.