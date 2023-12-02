Друге дихання: у Харкові військові після реабілітації освоюють нову професію

Відома тату майстриня із Харкова Олена Вовк почала навчати українських військових та ветеранів нової цікавої справи. До студії тату приходять зокрема військові з пораненнями та ампутаціями нижніх кінцівок.

Такий проєкт допомагає нашим захисникам не лише опанувати нову справу, але й відволіктися від проблем. Про щемливу історію допомоги військовим розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Що відомо про освітній проєкт

У Харкові взялися вчити мистецтву татуювання військових, зокрема тих, хто пережив ампутації ніг. Олена Вовк – відома тату майстриня, а тепер і вчителька. Саме вона започаткувала безкоштовні курси для бійців і членів їх родин.

Ми робимо акцент на тому, що хлопці з ампутацією нижніх кінцівок спокійно можуть опанувати цю професію, якщо в них є бажання розвиватися в цьому. Немає взагалі перешкод, у нас всі кушетки такі, що можна на інвалідному візку спокійно під'їжджати і бути крутим хлопцем, крутим майстром,

– Олена Вовк керівниця тату-студії.

Спонсорів для освітнього проєкту знайшли волонтери БФ "Харків з тобою". Завдяки коштам благодійники закупили обладнання, і кожен учень на закінчення курсу отримає свою машинку для роботи.

Робота військових у тату-студії / Фото 24 Канал

Історія одного військового

Перші три учні Олени вже випустилися. Тепер тату опановують ще 9 новачків. Серед них і вперше робить штрихи на шкірі Олександр.

А ось перше тату Олександру зробили в Маріуполі. Воно повністю про нього – військового, що пішов воювати у 19 років, пережив надскладне поранення, але повернувся на фронт знову.

Я професійний військовий. Поранення отримав у 2016 році при мінометному обстрілі на териконі під Горлівкою. Прильот 80-ї міни з міномета "Васильок", і відрив правої нижньої кінцівки. Після цього вже стабілізація, 2 роки реабілітації. Я став на ноги та знову пішов у лави Збройних сил, – розповів Олександр Півнєв, військовий.

Чоловік донедавна керував відділенням, що збивало ворожі "Шахеди" та "Ланцети". Тепер Олександр на відпочинку і сам вчиться бити тату. Механічний шум машинки забирає проблеми. До всього він не виключає, що за релаксом ховається його нова майбутня робота.

"Воно відсторонює від всього: від зайвих тригерів, від процесів, які творяться. Тому що людський мозок постійно щось шукає, обдумує. Його треба якось розслабляти. От припустимо тату – це просто супер. Я беру машинку, і я весь тут", – зазначив Олександр.

У планах БФ "Харків з тобою" – масштабний проєкт, у якому за принципом "свій до свого" ветерани, військові та їхні родини зможуть вчитися один в одного новим професіям. А в перспективі навіть – відкривати власний бізнес.

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Допомога військовим на фронті