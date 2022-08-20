У Харкові вночі загарбники влучили в об'єкти критичної інфраструктури, – мер

Вночі 20 серпня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Ворожі ракети поцілили по об'єктах критичної інфраструктури.

Повітряна тривога на Харківщині завершилася о 3:11. Попередня була всього за пів години до цього.

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росіяни знову обстріляли Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські загарбники вночі 20 серпня вкотре обстріляли місто.

"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова,

– зазначив мер.

За його словами, попередньо відомо, що ця атака минула без жертв та постраждалих.

Зауважте, що в той час, коли вибухи лунали у Харкові, в російському Бєлгороді також чули "хлопки". У місцевих телеграм-каналах писали, що в небі над областю вибухали ракети, які запускали по Україні.

У коментарях місцеві жителі бідкалися на голосні звуки, однак заспокоювали себе тим, що в небі, мабуть, вибухають саме російські ракети.

Коротко про попередній обстріл Харкова

Вранці 19 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. За словами Терехова, ворожі ракети прилетіли одразу в кілька районів міста.

Також був "приліт" по інфраструктурному об'єкту, після чого там розпочалася пожежа.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що окупанти вдарили по місту щонайменше 5 разів.

Одна з ракет зруйнувала вищий навчальний заклад у Київському районі міста. На жаль, жінка, яка працювала там охоронницею, загинула.

Журналістка 24 каналу Анна Черненко розповіла, що тіло харків'янки витягнули з-під завалів рятувальники. Під час обстрілу у виші перебував ще один охоронець, однак він вижив.

Анна Черненко розповіла, що тіло харків'янки витягнули з-під завалів рятувальники. Під час обстрілу у виші перебував ще один охоронець, однак він вижив. Зауважте, що через особливо потужні та криваві обстріли Харкова 17 та 18 серпня Терехов оголосив 19 серпня днем трауру. У цей день харків'яни згадували всіх жертв російських обстрілів.

Окупанти часто обстрілюють Харків саме з Бєлгорода, адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

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