У Харкові врятували кота, який два тижні просидів у зруйнованій оселі
Джерело:ДСНС
Українські рятувальники не лишають у біді ні людей, ні тварин. У Харкові їм вдалося врятувати кота, який перебував у зруйнованій оселі два тижні.
Пухнастий красень ховався за диваном
Рятувальники 9-го квітня розбирали завали 5-поверхівки в Індустріальному районі Харкова. Російські окупанти обстріляли житловий масив 2 тижні тому.
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Коли рятувальники розбирали завали, то виявили кота на 4-му поверсі. Пухнастий красень ховався за диваном.
Врятований кіт у Харкові / Скриншот відео ДСНС
Рятувальники не кинули чотирилапого друга в біді та евакуювали з-під завалу. Кіт був переляканий та повністю брудний, адже два тижні просидів у зачиненій і зруйнованій оселі.
Милу тваринку передали одній із мешканок будинку. Кіт у безпеці та чекає на своїх господарів.
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