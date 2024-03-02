Лишив трьох діток, щоб захистити місто: у Харкові вшанували пам’ять жертв ракетного удару

У Харкові 1 березня вшанували пам'ять жертв ракетного удару по Харківській ОВА. Два роки тому Росія смертельно атакувала ракетами центр міста, внаслідок чого загинуло понад 40 осіб.

Серед загиблих внаслідок удару по адміністрації були тероборонівці та волонтери, які приходили будувати фортифікації та допомагати усім, чим могли. Як повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко серед них і Богдан Бідило, який у перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони, щоб захищати Харків.

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У Харкові вшанували пам'ять жертв ракетної атаки

Батько загиблого В'ячеслав Бідило розповів, що його син ще 26 лютого 2022 року вирішив, що піде боронити місто. Вдома у нього лишалася дружина та троє дітей.

9 травня я пішов воювати по повістці. Рік провоював, звільняв Харківщину, Соледар. Мене звільнили за віком, може далі продовжу. Я вважаю, що не недаремно це все, і щоб це так і було – ми обов'язково переможемо окупантів, які прийшли знищити Україну та українців,

– наголосив батько загиблого.

Унаслідок цинічної атаки по адміністрації в Харкові загинуло 44 людини. Тіла загиблих діставали з-під завалів понад місяць, бо руйнування були страшними – було розбито усі поверхи будівлі від підвалу та аж до даху.

У Харкові вшанували пам'ять загиблих унаслідок цинічної атаки росіян / Скриншот з відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Друзі та побратими загиблих 1 березня прийшли до будівлі Харківської ОВА, поклали квіти та запалили лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок обстрілу. Близькі загиблих просять пам'ятати тих, чиє життя забрала Росія.

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