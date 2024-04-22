В Україні була масштабна тривога: ворог поцілив у птахофабрику на Харківщині

22 квітня 2024, 22:29
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Після десятої вечора 22 квітня тривога швидко почала ширитися областями. 24 Канал розкаже, які регіони червоні.

Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.

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Де зараз тривога і де летять ракети

23:38, 22 квітня

Тривога на Полтавщині.

23:26, 22 квітня

Усюди відбій, окрім Сумщини.

23:22, 22 квітня

Окупанти запустили "Шахеди"

"Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили.
 

23:13, 22 квітня

Обстріл Харкова триває

Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС.

22:58, 22 квітня

Відбій на Миколаївщині та Херсонщині.

22:53, 22 квітня

Деталі обстрілу Харкова від Синєгубова

О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами, 
– написав він.

22:48, 22 квітня

Країною ширяться відбої

На 22:48 червоні такі області:

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.
22:31, 22 квітня

Де зараз тривога

22:24, 22 квітня

В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.
 

22:20, 22 квітня

Вибухи в Харкові

У місті чути вибухи. Будьте обережні,
– написав Ігор Терехов.

22:19, 22 квітня

На Кременчук летить ракета, – ПС.

21:37, 22 квітня

Нове попередження

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків.

21:15, 22 квітня

У ПС попередили про небезпеку

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Автор: Ірина Чеботнікова