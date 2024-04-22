В Україні була масштабна тривога: ворог поцілив у птахофабрику на Харківщині
Після десятої вечора 22 квітня тривога швидко почала ширитися областями. 24 Канал розкаже, які регіони червоні.
Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.
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Де зараз тривога і де летять ракети
Тривога на Полтавщині. Усюди відбій, окрім Сумщини. "Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили. Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС. Відбій на Миколаївщині та Херсонщині. О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами, На 22:48 червоні такі області: В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника. У місті чути вибухи. Будьте обережні, На Кременчук летить ракета, – ПС. Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Окупанти запустили "Шахеди"
Обстріл Харкова триває
Деталі обстрілу Харкова від Синєгубова
– написав він.
Країною ширяться відбої
Вибухи в Харкові
– написав Ігор Терехов.
Нове попередження
У ПС попередили про небезпеку
Тривога на Полтавщині.
Усюди відбій, окрім Сумщини.
"Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили.
Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС.
Відбій на Миколаївщині та Херсонщині.
О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами,
На 22:48 червоні такі області:
В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.
У місті чути вибухи. Будьте обережні,
На Кременчук летить ракета, – ПС.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.