В Україні була масштабна тривога: ворог поцілив у птахофабрику на Харківщині

Після десятої вечора 22 квітня тривога швидко почала ширитися областями. 24 Канал розкаже, які регіони червоні.

Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.

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Де зараз тривога і де летять ракети