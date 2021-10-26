Відповідну інформацію про побиття хлопчика помітили "в ході моніторингу соціальних мереж". Щодо матері вже склали адміністративний протокол.

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У Харкові жінка била дитину в прямому ефірі в інстаграмі: дитину забрали

У ході моніторингу соціальних мереж виявили, що у прямому ефірі в інстаграмі матір б'є свого малолітнього сина. Встановили дані матері та дитини,

– заявили у ювенальній поліції області.

У відомстві повідомили, що "з матір'ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства щодо до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Дитину тимчасово помістили в лікарню для огляду.

Дитину в матері можуть забрати на пів року

Видання "Суспільне" написало, що заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан на брифінгу 26 жовтня розповіла – мати сама виховує хлопчика й цього тижня йому виповнюється 4 роки. Жінка виховувалася в інтернаті й півтора року тому в неї вже забирали хлопчика. Проте з того часу "вона серйозно над собою попрацювала, стала співпрацювати зі службами, регулярно звітувала про дитину".

Дитина гіперактивна, за ним необхідно наглядати. Свою поведінку вона пояснює тим, що це єдиний спосіб його втихомирити. Дитину вчора відібрали, перебуває у лікарні,

– сказала віцемерка.

Горбунова-Рубан пояснила, що вже готують документи на відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, "оскільки дитина до неї прив'язана". Саме тому хлопчика можуть забрати на пів року.

Політикиня пояснила, що лікар оглянув малюка та заявив, що "тілесних ушкодження майже немає". Вона додала, що мати не заперечує, що хлопчик її довів та вкрай розлютив. Саме тому вона так жорстко повелася.

"Ми зобов'язані дитину забрати. Дитину зможе забрати раніше, але вона має над собою працювати", – заявила заступниця мера міста.

Зверніть увагу! За стеттею про вчинення домашнього насильства матері загрожує штраф або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адмінарешт до 10 діб.

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