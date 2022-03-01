У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто

За попередніми даними, збитий ворожий літак впав у районі ринку Лоск. Раніше саме він бомбардував житловий будинок у Харкові, унаслідок чого загинули цивільні.

Завали розбомбленого окупантами будинку в Харкові ще досі розбирають. Наразі відомо, що внаслідок авіаудару там загинули 8 людей. Ще 8 – травмовані, повідомила глава адміністрації Новобаварського району міста Тетяни Цибульник.

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Українські захисники дали гідну відсіч ворогові, збивши його літак. Однак окупанти продовжують цинічно обстрілювати спальні райони Харкова.

У ніч на 1 березня центр міста зазнав масштабних авіаударів: окупанти розбомбили Харківську ОДА. На момент вибухів у будівлі перебували тероборонці, військові та волонтери. Точна кількість загиблих та поранених ще встановлюється.

Попри наступ рашистів, Харків тримає оборону. Усе буде Україна!

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