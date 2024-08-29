У Харкові після вибухів зникло світло

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Так, внаслідок таких дій в частині певних районів міста сталися відключення світла.

Відповідну інформацію повідомили у Харківобленерго зранку 29 серпня. Енергетики працюють, аби відновити електропостачання.

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У Харкові в деяких районах зникло світло

Російські обстріли по Харкову призвели до проблем з електроенергією в місті.

Внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання, – повідомили в Харківобленерго.

Там повідомили, що енергетики володіють всією інформацією, а також вже працюють над відновленням світла.

Нагадаємо, що цієї ночі в Харкові було гучно. Про це повідомляли кореспонденти Суспільного о 00:20. Вже о 00:37 написали про нову серію вибухів. Деталі про вибухи в місті, читайте в матеріалі 24 Каналу.