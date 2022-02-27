У Харкові знову чутно вибухи
27 лютого 2022 , 06:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
У Харкові знову повідомляють про потужні вибухи. Російські окупанти продовжують атакувати місто.
Деталей поки немає, інформації про руйнування та постраждалих – також.
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Раніше повідомлялося, що окупанти вночі розстріляли житловий будинок у Харківському районі Салтівка. Внаслідок цього загинула літня жінка, госпіталізували кількох людей.
Як виглядає зруйнований будинок: відео
Нагадаємо, у місті з 26 лютого запровадили комендантську годину з 18:00 до 6:00. Пересування Харковом в цей час повністю заборонено.
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