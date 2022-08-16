У Харкові знову лунали вибухи: обстріляли одразу 5 районів

Харкові вночі 16 серпня знову лунали вибухи. росіяни обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.

Вибухи чули о 02:19. Перед тим у регіоні оголошували повітряну тривогу, а о 02:49 був відбій. Цієї ночі вже повідомляли й про артилерійський обстріл Харкова.

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Обстріляли 5 районів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі о 02:15 обстріляли одразу 5 з 9 районів міста. Попередньо, це Шевченківський та Київський (центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський.

За словами міського голови, такого радіуса удару ракетами не було давно. Поки немає інформації про постраждалих. Однак відомо про руйнування інфраструктурних об'єктів та доріг.

Важка ніч у Харкові

У місті оголошували повітряну тривогу кілька разів за ніч. Спочатку – близько 22:30, вже о 22:35 – чули вибухи. Після відбою о 23:02 місто знову почуло сигнали сирен, і одразу – повторні вибухи.

Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстрілюють Харків з артилерії. Під атакою перебував Київський район.

Попередній обстріл Харкова

Прифронтовий Харків постійно потерпає від обстрілів росіян. Наприклад, вони атакували Салтівку зранку 15 серпня. Постраждали щонайменше 5 осіб.

Гатили з артилерії. Один зі снарядів прилетів до зупинки громадського транспорту. Інший – у дев'ятиповерхівку, ще один впав у дворі житлового будинку. Як наслідок, пошкодив автомобілі й дитячий майданчик.

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