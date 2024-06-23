Росія вдарила КАБами по приватному сектору Харкова: частина міста без світла та води, є жертви

Вдень 23 червня у Харкові чули декілька вибухів. Незадовго до цього Повітряні сили написали про КАБи курсом на місто.

Про серію вибухів повідомляють кореспонденти 24 Каналу у Харкові. У місті фіксують проблеми зі світлом та водою.

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Вибухи у Харкові

Близько 15:02 у Харкові пролунало декілька вибухів.

У цей час у місті була оголошена тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зазначалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. За дві хвилини до вибуху оборонці неба попередили про пуски КАБів.

У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні,

– написав мер Ігор Терехов.

Окрім цього, кореспонденти 24 Каналу зазначають, що у місті фіксують перебої зі світлом. У деяких районах також проблеми й з водопостачанням. У Харківобленерго написали, що енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів.

Пресслужба Харківського метрополітену зазначає, що рух поїздів метро тимчасово призупинений. Станції працюють як укриття.

Згодом стало відомо, що ворог влучив у цивільну інфраструктуру.

Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих,

– написав мер.

Згодом Терехов уточнив, що ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаража та господарчої споруди.

Терехов написав, що один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу.

О 15:28 Повітряні сили написали про ще один КАБ в напрямку Харкова.