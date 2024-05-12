У Харкові вибухи: є прильоти в найближчому передмісті

12 травня 2024, 22:41
Читать новость на русском

Джерело:

Олег Синєгубов

Пізно ввечері 12 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Російські загарбники завдають ударів.

Тривогу в області оголосили близько 20 години. Що вже відомо про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.

Зверніть увагу На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

До речі, оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі.

Росія знову атакувала Харківщину

О 22:40 голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдають ударів. Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та передмістя бути обережними.

Вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Зауважимо, що близько 21:40 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному та Південному напрямках. О 22:47 писали про загрозу застосування балістики зі Сходу.

Обидва прильоти у найближчому передмісті,
– написав Терехов о 22:54.

Напередодні ворог також атакував місто

  • Зауважимо, що вибухи у Харкові сьогодні лунали не один раз. Так, їх чули близько 16 години. 
  • Тоді Олег Синєгубов також повідомляв, що окупанти завдають ударів.
  • О 17:35 ЗМІ повідомили про повторні вибухи. Згодом мер заявив, що це результат роботи сил ППО.

Автор: Юлія Муріна