У Харкові вибухи: є прильоти в найближчому передмісті
Джерело:Олег Синєгубов
Пізно ввечері 12 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Російські загарбники завдають ударів.
Тривогу в області оголосили близько 20 години. Що вже відомо про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.
Зверніть увагу На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямкуДо речі, оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі.
Росія знову атакувала Харківщину
О 22:40 голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдають ударів. Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та передмістя бути обережними.
Вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Зауважимо, що близько 21:40 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному та Південному напрямках. О 22:47 писали про загрозу застосування балістики зі Сходу.
Обидва прильоти у найближчому передмісті,
– написав Терехов о 22:54.
Напередодні ворог також атакував місто
- Зауважимо, що вибухи у Харкові сьогодні лунали не один раз. Так, їх чули близько 16 години.
- Тоді Олег Синєгубов також повідомляв, що окупанти завдають ударів.
- О 17:35 ЗМІ повідомили про повторні вибухи. Згодом мер заявив, що це результат роботи сил ППО.