У Харкові вибухи: є прильоти в найближчому передмісті

Пізно ввечері 12 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Російські загарбники завдають ударів.

Тривогу в області оголосили близько 20 години. Що вже відомо про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.

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Росія знову атакувала Харківщину

оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі

О 22:40 голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдають ударів. Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та передмістя бути обережними.

Вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Зауважимо, що близько 21:40 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному та Південному напрямках. О 22:47 писали про загрозу застосування балістики зі Сходу.

Обидва прильоти у найближчому передмісті,

– написав Терехов о 22:54.

Напередодні ворог також атакував місто