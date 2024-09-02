У Харкові знову вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під атакою ворога знову опинився Харків.

Вночі проти 2 вересня 2024 року у Харкові знову прогриміли вибухи. Раніше ворог там поцілив у торгівельний центр.

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У Харкові чули вибухи

Про це розповіли кореспонденти Суспільного. Місцева влада наразі не коментувала вибухи, тож про них майже нічого невідомо. Водночас повідомили одразу про два вибухи. Поки незрозуміло, чи було влучання.

Невідомо також, яким озброєнням Росія вдарила. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух до регіону ударних БпЛА типу "Шахед", проте офіційної інформації нема.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.