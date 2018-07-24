Харлан не змогла захистити свій титул на чемпіонаті світу-2018

На чемпіонаті світу в китайському місті Усі продовжуються змагання в жіночій шаблі. На жаль, в 1/8 фіналу не змогла пройти жодна українка.

В 1/16 фіналу змагань Ольга Харлан програла китайській спортсменці Яці Шао з рахунком 13:15. Українка починала виступи на турнірі під першим номером посіву, але не змогла захистити свій чемпіонський титул, поступившись китаянці, яка посідає лише 35 місце у світовому рейтингу.

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Також в 1/16 фіналу поразкою завершилася дуель українки Аліни Комащук з італійкою Ірені Веккі. Тут розклад спочатку був не на користь Комащук і вона поступилася – 12:15. Таким чином, італійка вибила двох українок поспіль (першою була Юлія Бакастова).

Тепер у наших спортсменів залишилася надія на успішний виступ у командному турнірі.