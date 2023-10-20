Представляв ХАМАС на Західному березі Йордану: ЦАХАЛ затримав офіційного речника бойовиків

ЦАХАЛ продовжує "полювати" на палестинських терористів. Вчора стало відомо, що ізраїльським спецслужбам вдалося затримати відомого представника ХАМАС.

Вчора, 19 жовтня, під час нічних рейдів на Західному березі річки Йордан в Ізраїлі вдалося затримати понад 60 членів ХАМАС. Серед них – речник терористичної організації Хасан Юсеф.

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Арешт речника ХАМАС

За даними ЗМІ, Юсефа заарештували у його власному будинку в Бейтунії.

Що відомо про Хасана Юсефа?

Провідний палестинський політичний діяч, який був офіційним представником ХАМАС на Західному березі річки Йордан.

Юсефа кілька разів заарештовував ЦАХАЛ, і він провів у ізраїльських в’язницях 24 роки за різними звинуваченнями, зокрема, в підбурюванні до тероризму, незаконному в’їзді до Єрусалиму та за те, що є членом ХАМАС.

Юсеф регулярно з’являвся в міжнародних ЗМІ. Так, нещодавно він заявив канадському виданню The Globe and Mail, що, на його думку, ХАМАС буде готовий звільнити приблизно 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль погодиться на 24-годинне припинення вогню, щоб дозволити ввезти допомогу в Газу.

У самому ЦАХАЛ не коментували затримання Юсефа. Там лише повідомили, що під час операції на Західному березі затримали 80 підозрюваних, які перебували у розшуку, зокрема, 63 бойовиків ХАМАС.

: Західний берег Йордану – одна із двох палестинських територій (друга – Сектор Гази). Палестина є частково визнаною державою на Близькому Сході. Вона продовжує своє формування на території Західного берега річки Йордан та Сектора Гази, яка контролюється бойовиками ХАМАС. Значна частина території Західного берега річки Йордан, де живуть палестинці, контролюється ізраїльською армією.

За даними Палестинського клубу в'язнів, після жорстокої атаки ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня на Західному березі Йордану було затримано загалом 850 палестинців. Кажуть, що серед них законодавці, видатні діячі, журналісти та колишні ув’язнені, які відбули тривалі строки в ізраїльських в’язницях.

ЦАХАЛ продовжує бити по об'єктах терористів

Ізраїльська армія повідомила, що протягом останньої ночі завдала ударів по сотні об'єктах терористичних організацій – ХАМАС та Хезболли.

Йдеться про знищені тунельні шахти, склади боєприпасів та десятки оперативних штабів. Також відомо про удари по спостережних пунктах Хезболли в Лівані.

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