Святкування Рош га-Шана в Умані: один з хасидів раптово помер

Багато паломників приїхали в Україну, щоб провести в Умані свято Рош га-Шана. На жаль, одному з них стало зле.

В Умані під час святкування Рош га-Шана помер єврей-хасид. Інцидент стався ввечері 17 вересня.

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Що відомо про смерть прочанина

Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк поділилася подробицями. За її словами, одному з євреїв-хасидів стало зле. На місце події виїхали медики, які констатували смерть прочанина та повідомили про це правоохоронцям.

Поліція отримала повідомлення про раптову смерть хасида близько 17:30 17 вересня. Вовк заявила, що на тілі померлого не виявлено жодних слідів насильницької смерті. Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень.

Іншому паломнику теж стало зле в Умані

Під час святкування Рош га-Шана в одного з хасидів стався серцевий напад. До речниці Нацполіції Зої Вовк підійшов паломник та розповів про це на івриті.

Поліцейська побігла за ним та побачила чоловіка, який втратив свідомість. Після цього до Зої Вовк підійшов інший хасид, який виявився медиком.

Лікар надав паломнику допомогу, а співробітниця поліції викликала швидку. В результаті його відвезли лікуватися до Одеси. Його життю, на щастя, вже нічого не загрожує.

Рош га-Шана – це юдейський новий рік. Євреї-хасиди відзначали його 15 – 17 вересня. В цей період багато паломників приїжджають до Умані. У 2023 році їх було в Україні понад 32 тисяч.