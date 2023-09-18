Святкування Рош га-Шана в Умані: один з хасидів раптово помер
Джерело:OBOZREVATEL
Багато паломників приїхали в Україну, щоб провести в Умані свято Рош га-Шана. На жаль, одному з них стало зле.
В Умані під час святкування Рош га-Шана помер єврей-хасид. Інцидент стався ввечері 17 вересня.
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Що відомо про смерть прочанина
Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк поділилася подробицями. За її словами, одному з євреїв-хасидів стало зле. На місце події виїхали медики, які констатували смерть прочанина та повідомили про це правоохоронцям.
Поліція отримала повідомлення про раптову смерть хасида близько 17:30 17 вересня. Вовк заявила, що на тілі померлого не виявлено жодних слідів насильницької смерті. Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень.Зверніть увагу! Рош га-Шана – це юдейський новий рік. Євреї-хасиди відзначали його 15 – 17 вересня. В цей період багато паломників приїжджають до Умані. У 2023 році їх було в Україні понад 32 тисяч.
Іншому паломнику теж стало зле в Умані
- Під час святкування Рош га-Шана в одного з хасидів стався серцевий напад. До речниці Нацполіції Зої Вовк підійшов паломник та розповів про це на івриті.
- Поліцейська побігла за ним та побачила чоловіка, який втратив свідомість. Після цього до Зої Вовк підійшов інший хасид, який виявився медиком.
- Лікар надав паломнику допомогу, а співробітниця поліції викликала швидку. В результаті його відвезли лікуватися до Одеси. Його життю, на щастя, вже нічого не загрожує.