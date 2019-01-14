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      Хацкевич більше не розраховує на гравця "Динамо", який не знає, де продовжить кар'єру

      537 Читать новость на русском
      Калітвінцев не знає, де продовжить кар'єру
      Калітвінцев не знає, де продовжить кар'єру / komandaonline.com

      Півзахисник київського "Динамо" Владислав Калітвінцев не знає, де продовжить кар'єру. Гравець не поїхав з "біло-синіми" на збори в Іспанію і поки тренуватиметься з дублерами столичної команди.

      Владислав розповів, що в нього була розмова з наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем, який йому повідомив, що не розраховує на нього.

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      "Моє майбутнє? Поки все вирішується, післязавтра збираюся з дублем. Оренда або трансфер? Поки рано про це говорити. Будуть якісь конкретні варіанти, тоді вже можна буде про щось говорити.

      У нас була розмова з Хацкевичем перед відпусткою. Ми тоді поговорили, і я вже знав, що мене не візьмуть на збори", – цитує Калітвінцева SportArena.

      У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин. Він є вихованцем "Динамо", підписавши перший професійний контракт з командою у 2009 році. У минулому хавбек виступав на правах оренди за чеський "Слован", луганську "Зорю" й одеський "Чорноморець".

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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