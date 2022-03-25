"Хай живе український спротив": у серці Парижа з'явився мурал на підтримку України
Джерело:Mairie de Paris Centre
У Парижі також з'явився мурал на підтримку Україні. А намалював його талановитий український художник Микита Кравцов.
Стінопис з'явився на будівлі біля Центру сучасного мистецтва "Centre Pompidou". На ньому зображена сучасна версія картини "Свобода, що веде народ". Тільки у неї замість прапора Франції у руках український стяг.
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Хай живе український спротив
Мурал намалював талановитий український художник Микита Кравцов. Він супроводжується закликом "Vive la résistance ukrainienne!". Якщо перекласти на українську, то він звучить так: "Хай живе український спротив!".
Так виглядає мурал на стіні будівлі у Парижі / Фото Mairie de Paris Centre
А так проводили підготовку до його малювання / Фото Mairie de Paris Centre
А так проводили підготовку до його малювання / Фото Mairie de Paris Centre
Зауважимо, що мурали на підтримку України вже з'явилися у кількох європейських містах.
- У Ризі намалювали зворушливий стінопис з обіймами.
- У Празі – дівчинку, яка захищає себе українським прапором.
- А у Литві – солдата, котрий обіймає свою кохану.
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