"Хай живе український спротив": у серці Парижа з'явився мурал на підтримку України

У Парижі також з'явився мурал на підтримку Україні. А намалював його талановитий український художник Микита Кравцов.

Стінопис з'явився на будівлі біля Центру сучасного мистецтва "Centre Pompidou". На ньому зображена сучасна версія картини "Свобода, що веде народ". Тільки у неї замість прапора Франції у руках український стяг.

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Хай живе український спротив

Мурал намалював талановитий український художник Микита Кравцов. Він супроводжується закликом "Vive la résistance ukrainienne!". Якщо перекласти на українську, то він звучить так: "Хай живе український спротив!".



Так виглядає мурал на стіні будівлі у Парижі / Фото Mairie de Paris Centre



А так проводили підготовку до його малювання / Фото Mairie de Paris Centre



А так проводили підготовку до його малювання / Фото Mairie de Paris Centre

Зауважимо, що мурали на підтримку України вже з'явилися у кількох європейських містах.

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